A notícia foi confirmada por familiares e amigos do empresário em Fernandópolis

publicado em 11/07/2024

Alcides exerceu o cargo de vice-prefeito de Fernandópolis em 1996, durante a gestão do então prefeito Armando Farinazzo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O ex-vice-prefeito de Fernandópolis, Alcides Benedito de Andrade, conhecido como Alcides do Faria, foi liberado nesta quinta-feira (11), após a Justiça do Rio de Janeiro revogar sua prisão preventiva. A notícia foi confirmada por familiares e amigos do empresário em Fernandópolis.

Alcides foi preso na terça-feira (9), em Boituva, sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, durante uma operação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os policiais localizaram o ex-vice-prefeito em um condomínio e cumpriram o mandado de prisão. Após a prisão, Alcides foi levado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) em Itapetininga.

Anteontem, Alcides passou por audiência de custódia, na qual a Justiça decidiu manter sua prisão preventiva e ordenou sua transferência para a Penitenciária 2 de Itapetininga.

No entanto, ontem, a defesa de Alcides entrou com um pedido de Habeas Corpus, argumentando injustiça na ação policial. O pedido foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro, resultando na revogação da prisão preventiva e na libertação de Alcides.

A defesa de Alcides do Faria, ao justificar o pedido de Habeas Corpus, destacou que as acusações contra o empresário carecem de fundamentos sólidos e que a prisão foi uma medida excessiva.