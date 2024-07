O caso aconteceu na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi, por volta de 2h da manhã e devastou completamente a indústria. Não foram registradas vítimas

publicado em 11/07/2024

O caso aconteceu na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi, por volta de 2h da manhã (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um incêndio na madrugada de ontem destruiu uma fábrica de peças para estofados em Votuporanga. O caso aconteceu na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi, por volta de 2h da manhã e devastou completamente a indústria. Não foram registradas vítimas.

De acordo com a ocorrência, o fogo teria iniciado do setor de marcenaria da indústria e ainda não foi possível descobrir como, o caso será investigado. A unidade é conhecida regionalmente por produzir peças para estofados, como pezinhos, entre outros componentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que já tinham tomado conta de quase toda a empresa, inclusive, teria chegado no depósito do local. Não havia ninguém no momento, quando as chamas se alastraram, por isso não houve nenhuma vítima.