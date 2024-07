O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, na cidade de Macaubal

publicado em 11/07/2024

O idoso deu entrada na Santa Casa de Votuporanga e foi encaminhado para Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um idoso que deu entrada na Santa Casa de Votuporanga na noite desta quarta-feira (10), vítima de um ataque de pit-bulls, foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, quinta-feira (11), pela manhã. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, na cidade de Macaubal.

De acordo com a ocorrência, três cães da raça pitbull atacaram um homem, vizinho dos tutores dos animais. O ataque ocorreu por volta das 18 horas, quando, por motivos ainda não esclarecidos, os cães escaparam do quintal do dono e invadiram a residência do vizinho.

Após o ataque, a vítima, identificado como D.S., de 60 anos, foi socorrida e levada à unidade de saúde local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga e posteriormente para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, na manhã desta quinta-feira (11).

A Santa Casa, por meio de nota, informou que ele deu entrada no Pronto Socorro às 19h07 de quarta-feira (10), e foi transferido para o Hospital de Base em São José do Rio Preto às 5h30 desta quinta-feira (11).