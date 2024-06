Danilo Campetti (Republicanos), que nasceu e foi criado em Votuporanga, mas hoje reside em Rio Preto, tomou posse como o mais novo deputado estadual

publicado em 28/06/2024

Danilo Campetti tomou posse ontem como deputado estadual; representantes do Direita Votuporanga acompanharam a cerimônia (Foto: Alesp/Arquivo pessoal)

Da redação

A região ganhou oficialmente netsa quinta-feira (27), mais um representante na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Danilo Campetti (Republicanos), que nasceu e foi criado em Votuporanga, mas hoje reside em Rio Preto, tomou posse como o mais novo deputado estadual.

Ele assume a vaga do colega de legenda agora licenciado Rui Alves, que passa a ocupar o cargo de secretário municipal de Turismo de São Paulo. O novo parlamentar é agente da Polícia Federal e conquistou 52.393 votos (3.734 deles de Votuporanga) em 2022 ao disputar a sua primeira eleição.

Em seu discurso de posse, o novo representante da região na Alesp agradeceu a todos os votos que recebeu na região e em 501 municípios do Estado. Ele ainda se comprometeu a trabalhar incansavelmente em defesa dos valores: Deus, pátria, família e liberdade, bordão sempre utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Aos amigos que confiaram em mim os seus votos, contem com a minha total vinculação com os compromissos assumidos durante a campanha, que significam, a defesa intransigente dos princípios e valores conservadores, do espectro político da direita e das políticas públicas implementadas e a implementar pelo governo Tarcísio de Freitas. Podem ter certeza que vou me dedicar para dar orgulho à minha região, ao meu Estado e a todos que confiaram em mim o seu voto. Irei trabalhar incansavelmente em defesa dos valores que carrego que são: Deus, pátria, família e liberdade”, destacou.

O deputado agradeceu também ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por terem aberto as portas da política para ele.

“Agradeço ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que me inspirou e me inspira a todo o tempo. Ele, que passei a admirar em 2018 na campanha presidencial, quando tive a oportunidade de conhecer de perto o nosso eterno presidente, sua simplicidade, seu caráter e seu amor à pátria. Meu agradecimento especial ao governador Tarcísio de Freitas, que me deu a oportunidade de entrar na vida pública e que além de um grande exemplo de homem público é também um amigo que considero irmão”, disse Campetti na Tribuna.

A cerimônia foi acompanhada por alguns votuporanguenses, dentre eles representantes do grupo Direita Votuporanga. Em suas redes sociais, o prefeito Jorge Seba (PSD) também fez questão de parabenizar o parlamentar.