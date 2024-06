O evento acontecerá no dia 16 de junho, a partir das 11h, no recinto de exposições José Catalano

publicado em 04/06/2024

Segundo a Santa Casa, a realização da edição depende da generosidade da comunidade, que contribui com doações (FOTO: Agência Brasil/Ascom AdePARÁ)

O mês de junho, tradicionalmente marcado pelas festas juninas, também será repleto de amor e solidariedade com a realização do 8º Leilão em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento acontecerá no dia 16 de junho (domingo), a partir das 11h, no recinto de exposições José Catalano.

O leilão é organizado inteiramente por voluntários, e todo o dinheiro arrecadado será destinado ao tratamento de pacientes na Santa Casa de Votuporanga.

Vagner Renan dos Santos – conhecido como Vagninho Derramado, um dos organizadores do evento, compartilha a motivação por trás da iniciativa: "Sabemos o quanto somos bem atendidos na Santa Casa. Por isso, estamos realizando este leilão. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas, se precisar de atendimento urgente na nossa região, a Santa Casa de Votuporanga estará lá para você," destaca.

Além do tradicional leilão de gado, o evento incluirá leitoas e diversos brindes. Para completar a festividade, haverá venda de espetinhos, lanches e bebidas, tornando o evento atraente para toda a família.

A realização da edição depende da generosidade da comunidade, que contribui com doações. Os organizadores estão arrecadando gado e outros itens para o leilão. Interessados em contribuir podem entrar em contato com os voluntários: Antônio Perereca (17) 99649-6714, Félim Gil (17) 99635-6853, e Vagninho Derramado (17) 99776-7953.

Vagner Renan reforça a importância das doações: "Todas as contribuições são bem-vindas. O que pudermos fazer pela Santa Casa, faremos. Com a força de Deus, nunca desistiremos! Nossa cidade é pequena, mas temos um coração enorme."