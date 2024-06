A visita, que ocorreu nesta quinta, proporcionou aos estudantes uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes observar de perto as práticas comerciais

publicado em 07/06/2024

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de interagir com profissionais da área (Foto: Divulgação Chevrolet)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br

Com o objetivo de entender o funcionamento de uma empresa do setor de vendas, marketing e tecnologia de ponta, os alunos da 2ª Série do Ensino Técnico em “Vendas”, da Escola Estadual Epaminondas José de Andrade, da cidade de Cardoso, realizaram uma visita técnica à Concessionária Apravel Chevrolet de Votuporanga.

A visita, que ocorreu nesta quinta-feira (6), permitiu aos estudantes uma experiência enriquecedora, e com olhar de perto das práticas comerciais, estratégias de marketing e as inovações tecnológicas que impulsionam o sucesso da concessionária votuporanguense que se consolida dia após dia na região e em todo o país. Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de interagir com profissionais da área, conhecer os processos internos e entender as dinâmicas que envolvem a gestão e operação de uma empresa de grande porte.

O momento foi de grande aprendizado e motivação para os estudantes, associando conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula com as práticas do mercado de trabalho. A visita também despertou nos alunos um interesse maior pelo setor automotivo e pelas possibilidades de carreira que ele oferece.

Os agradecimentos foram unânimes entre alunos, professores e direção da escola. "Obrigada, Apravel Chevrolet, pelo acolhimento carinhoso e pela visita bastante produtiva", destacaram o diretor Ademir, os coordenadores José Afonso e Vera Matias, e o professor Giovanni Pedroso. Todos reconheceram a importância de iniciativas como esta para a formação dos alunos, que saíram da visita mais inspirados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.