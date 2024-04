Por iniciativa do vereador Serginho da Farmácia (PP), o espaço recreativo receberá o nome de Marilei Borgonove Garrido

publicado em 18/04/2024

Ciclovia da avenida Emílio Arroyo Hernandes irá receber o nome de Marilei Borgonove Garrido, comerciante antiga da via (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A ciclovia construída durante as obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes irá receber o nome da matriarca de um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais da popular avenida do Pozzobon, a Padaria Camila. Por iniciativa do vereador Serginho da Farmácia (PP), o espaço recreativo receberá o nome de Marilei Borgonove Garrido, carinhosamente conhecida como “Marlei”, empresária que tocou aquele ponto comercial por cerca de 25 anos.

O projeto de denominação da ciclovia foi aprovado por unanimidade na sessão da última segunda-feira (15). A aprovação foi acompanhada por amigos e familiares presentes nas galerias do plenário e marcada pela emoção.

“Marlei” nasceu em Votuporanga em 1963, filha de Amélia Borgonove Garrido e Joaquim Garrido. Desde criança “trabalhava pra ajudar no sustento da família”. Seu pai era vendedor ambulante e Marlei o ajudava. Após a separação de seus pais, para ajudar a família em dificuldades financeiras que em muitos momentos contava com auxílio de alimentos ganhados, começou a trabalhar como empregada.

Em meados de 1990 na tentativa de trabalhar como autônoma ela e seu marido, começam um pequeno “bar” em um posto de gasolina, extinto “Posto Amazonas”. Desde então, sua habilidade na cozinha sempre foi notada, já que fazia uma das melhores bolinhas de carne da cidade.

Em 1994 surgiu a possibilidade de Marlei e seu marido arrendarem a “Panificadora Camila”. O espírito empreendedor de uma mulher que apenas cursou o primeiro ano de escola foi surpreendido.

“Dona de muita perseverança nunca desistiu do seu propósito de melhorar financeiramente sua vida e da família. De um coração muito generoso, sempre auxiliava as igrejas, ongs e propostas do ramo social para ajudar os mais necessitados. Sempre ativa a ajudar voluntariamente em alimentos e financeiramente”, diz a justificativa da homenagem.