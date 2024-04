A homenagem dá nome à atual rua Projetada 18, localizada Parque Jardim Residencial Riviera

publicado em 18/04/2024

Familiares e amigos de Leonice da Silva Roveda acompanharam a votação do projeto de Carlim Despachante em sua homenagem (Foto: Assessoria)

Foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara desta semana o projeto, de autoria do ex-vereador Carlim Despachante (Republicanos) para a denominação de rua Leonice da Silva Roveda em Votuporanga. A homenagem dá nome à atual rua Projetada 18, localizada Parque Jardim Residencial Riviera.

Leonice nasceu em Votuporanga em 1954, sendo filha de Orestes da Silva e de Armelinda Chiquetto da Silva. Ela era casada com Antônio Roveda, com quem teve as filhas Kelly Cristina Roveda Hebeler e Vanessa Carolina Roveda Constatino.

Em Votuporanga, ela abriu um comércio de confecções denominado como Nice Tecidos, vindo fechar esse ciclo de trabalho e se aposentar. Muito religiosa, frequentou a Igreja Presbiteriana de Votuporanga, sempre trabalhando em prol ao próximo, fazendo visitas as comunidades carentes, com um trabalho social, nutricional e participava também de trabalhos voluntários na Santa Casa de Votuporanga, levando uma palavra de apoio e religiosa para aqueles que estavam doentes e aos familiares que perdiam seus entes queridos.