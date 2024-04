Realizado no Villa Conte, o evento contou com uma extensa programação de atividades gratuitas e palestras pagas, que proporcionaram dois dias de imersão e aprendizado

publicado em 18/04/2024

Com o tema "Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem", a Expoeducare foi sucesso (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A segunda edição da Expoeducare, considerada a maior feira educacional do interior do estado de São Paulo, reuniu em São José do Rio Preto um público de três mil pessoas de 12 estados brasileiros. Realizado no Villa Conte, o evento contou com uma extensa programação de atividades gratuitas e palestras pagas, que proporcionaram dois dias de imersão e aprendizado.

Com o tema "Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem", a Expoeducare 2024 trouxe importantes nomes para debater o futuro da educação. A Monja Coen participou pela primeira vez de um evento no Noroeste Paulista, juntamente com Rossandro Klinjey, Emília Cipriano, Regina Shudo, Cléber Fabiano, Luciana Brites, Diogo Almeida, e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento, que compartilharam conhecimento e experiências em suas áreas de atuação.

Um dos destaques da feira foram os workshops gratuitos, que abordaram temas como percussão afro-brasileira, canto coral africano, vivência da sociedade 5.0, autocuidado com aromaterapia, narrativas digitais com storytelling, desvendando fake news com inteligência artificial (IA), visagismo, café com projeto de vida, família/escola e autismo na sala de aula.

Segundo o CEO e fundador da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento foi um sucesso ao discutir o futuro da educação e apresentar inovações e soluções que facilitam o ensino em todas as etapas, desde a educação básica até o ensino superior. "Durante esses dois dias de feira educacional, conseguimos compartilhar experiências, informações e, principalmente, refletir e dialogar sobre as questões de políticas públicas relacionadas à qualidade do ensino brasileiro", destacou.

A Expoeducare foi promovida pela marca Educare, que conecta pessoas de diferentes estados brasileiros em prol da educação. A Comissão Organizadora contou com a Ferraz Eventos e Treinamentos, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Educare: Educação Transformadora e Suíte Marketing.