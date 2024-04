O show, que acontece no dia 30 de abril, no Centro Regional de Eventos, promete ser um momento especial para os fãs

publicado em 18/04/2024

Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site Ticket360.com, com opções de setores (Foto: Assessoria)

Fernanda Cipriano

O cantor Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar estão de volta a São José do Rio Preto com a turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro". O show, que acontece no dia 30 de abril, no Centro Regional de Eventos, promete ser um momento especial para os fãs, que terão a última oportunidade de prestigiar o grupo completo.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site Ticket360.com, com opções de setores, mesas, camarote open bar e pista vip.

Após 10 anos, Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar se reúnem novamente no mesmo palco. A turnê marca a despedida de Alexandre Pires do grupo e a última chance dos fãs de verem o SPC em sua formação original.

Além de Alexandre Pires, o line-up conta com Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que o público encontrará o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, a banda Só Pra Contrariar imortalizou diversos hits, como "Domingo", "Essa Tal Liberdade", "Depois do Prazer", "Mineirinho", "Que se chama Amor", "Sai da Minha Aba" e a divertida "A Barata da Vizinha".