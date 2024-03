Trata-se de uma grande oportunidade para quem deseja construir em uma das regiões que mais cresce no município

publicado em 14/03/2024

O plantão de vendas será realizado no próprio local do Residencial, situado na interseção da Avenida José Arthur Seba (Foto: Divulgação)

A última etapa de vendas do loteamento "Residencial Ferrarez" está prestes a iniciar, representando uma oportunidade ímpar para aqueles que desejam construir seu lar em uma das áreas de maior expansão em Votuporanga. Agendado para o dia 14 de março, o plantão de vendas começará às 8h, marcando o início de uma fase decisiva para quem busca adquirir um terreno para a construção da casa própria.

Com condições acessíveis, o loteamento oferece uma entrada a partir de R$ 2.500,00 e parcelas a partir de R$ 399,00, com um prazo estendido de até 180 meses para pagamento. Estas condições foram cuidadosamente planejadas para atender às necessidades dos compradores, garantindo transparência e previsibilidade nas parcelas mensais, sem surpresas desagradáveis ao longo do processo.

O plantão de vendas será realizado no próprio local do Residencial, situado estrategicamente na interseção da Avenida José Arthur Seba com a Avenida Projetada, a apenas 200 metros do conhecido Frango Rico. Os interessados são convidados a comparecer pessoalmente durante todo o período do plantão, onde encontrarão equipes preparadas para fornecer informações detalhadas sobre os terrenos disponíveis e orientá-los no processo de aquisição.

Além disso, é importante destacar que os terrenos estão prontos para construção imediata, proporcionando aos compradores a oportunidade de dar o primeiro passo rumo à realização do sonho da casa própria sem demora. Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 17 99670-5116.