publicado em 13/03/2024

(Foto: A Cidade)

Como de costume, a 66ª Subseção da OAB em Votuporanga comemorou o Dia Internacional da Mulher com um evento dedicado às advogadas da cidade. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma programação para lá de especial para as mulheres, com café da tarde, palestras, sorteio de brindes e um delicioso coquetel.

O encontro aconteceu na sede da Subseção, na rua Espírito Santo, 2.468, no bairro Vila Nova, e começou às 15h com o café. Na sequência a dra. Julianelli Caldeira (advogada e conselheira secional da OAB-SP) ministrou a palestra “Advocacia feminina: desafios para uma nova realidade”. Logo em seguida, as advogadas participaram de uma ação de conscientização sobre o câncer de mama. Por fim, representantes do Banco XP falaram sobre planejamento financeiro.