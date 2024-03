Direto dos Estados Unidos, Val Valentino, conhecido como Mister M, esteve na cidade ontem e anteontem, para um procedimento estético

publicado em 14/03/2024

Mister M marcou presença em Votuporanga nesta semana ao realizar um procedimento estético (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Dos Estados Unidos direto para Votuporanga, o ícone mundial do ilusionismo, Mister M, ou Val Valentino, esteve na cidade para um procedimento estético. O renomado mágico, conhecido por suas performances icônicas, fez uma harmonização facial com a médica Poliana Scurciatto.

A dra. Poliana, atende em Votuporanga e na capital paulista, irreverente no assunto e especialista em harmonização com residência na Harvard Medical School e Portugal. Ela recebeu Mister M em sua clínica para o procedimento.

A visita do mágico à cidade também coincide com o sucesso de sua temporada no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, e sua preparação para uma turnê nacional, na qual ficará por um período no Brasil. Em setembro, ele se apresentará em Votuporanga em um evento privado.

A presença de Mister M em Votuporanga gerou um grande entusiasmo na cidade, que flagrou o carro do mágico em diversos pontos da cidade durante os dias de ontem e anteontem.

O homem atrás da máscara

Mister M é Leonard Montano, de 67 anos, que ficou conhecido pelo nome artístico de Val Valentino. É nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, Leonard iniciou a vida no ilusionismo ainda criança graças a uma bola e um vaso que ganhou de presente de seu pai.

Decidido a viver com sua arte dos truques, o artista se mudou para Las Vegas no início da década de 1990 para fazer shows em cassinos e boates. Val Valentino, foi encontrado por um caça talentos do canal Fox durante as suas exibições de ilusionismo na "cidade do pecado". Entre os anos de 1997 e 1999, o artista expôs na TV os inúmeros métodos dos mágicos em série especial de quatro temporadas chamado "Breaking the Magician's Code".