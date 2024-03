Projeto com aumento para os funcionários municipais entrou em votação após uma reunião entre vereadores, sindicato e o prefeito

publicado em 19/03/2024

Vereadores aprovaram na noite de ontem o reajuste de 4% no salário e 10% no vale alimentação dos servidores municipais (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite dessa segunda-feira (18), o reajuste a ser concedido aos servidores públicos municipais neste ano. O projeto da Prefeitura entrou por dispensa de formalidade na sessão ordinária após uma reunião entre vereadores, Sindicato dos Servidores Municipais e o prefeito Jorge Seba (PSD), onde foi discutido um percentual melhor de aumento do que a proposta inicial.

O projeto encaminhado inicialmente Poder Executiva previa um reajuste de 3,86% no vencimento mensal do funcionalismo da administração direta e autárquica (Saev e Votuprev), ativos, inativos, e aos pensionistas. O percentual, conforme a justificativa, era referente a recomposição dos vencimentos pelas perdas inflacionárias baseado no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O impacto orçamentário, ainda conforme a iniciativa, seria da ordem de R$ 6,3 milhões em 2024 e R$ 8,1 milhões para o ano que vem nos cofres da Prefeitura, R$ 760 mil nas contas da Saev e R$ 582 mil para o Votuprev.

Na mesma linha, entrou em discussão o projeto para o reajuste do vale alimentação dos servidores. A Prefeitura propôs um aumento de 5%, saltando dos atuais R$ 440 para R$ 462. O impacto orçamentário previsto é de R$ 1,2 milhão para a Administração Municipal, R$ 40 mil para a Saev e R$ 3 mil para o Votuprev.

Os reajustes propostos, no entanto, eram inferiores aos requisitados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que pedia um reajuste de 3,12% de ganho real, acima da inflação, e um aumento de R$ 110 no vale alimentação.

Assim como aconteceu no ano passado, porém, os vereadores, em conjunto com o Sindicato, apresentaram uma contraproposta à Prefeitura para tentar melhorar o percentual do reajuste tanto nos vencimentos mensais como no vale alimentação. Após ouvir a reivindicação e apresentar também as condições da Administração Municipal, o prefeito Jorge Seba encaminhou um substitutivo para a Câmara com um novo percentual, fixando o reajuste dos servidores em 4% e o vale alimentação recebeu um acréscimo de 10%.

“O diálogo é sempre presente com o Sindicato dos Servidores Municipais e Poder Legislativo, permitindo que todos sejam ouvidos e seja alcançado melhorias para os servidores. De 2022 a 2024, o ganho foi de 41% no vale-alimentação e 26% no dissídio, reajustes além da inflação. Outra conquista, é a inclusão do vale-alimentação no Estatuto do Servidor, garantindo que o benefício exista, independente do gestor municipal”, disse o prefeito Jorge Seba.