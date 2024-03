Os recursos são destinados a execução de Projetos em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos para melhorias no sistema de abastecimento de água e também no saneamento básico do município

publicado em 13/03/2024

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuproanga.com.br

Além do projeto sobre os cardápios em braile, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade, na noite de anteontem e a abertura de um crédito adicional no valor de R$ 1,3 milhão. Os recursos são destinados a execução de Projetos em parceria com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para melhorias no sistema de abastecimento de água e também no saneamento básico do município.

O recurso será utilizado para a aquisição de macros medidores para o controle de perdas nos sistemas de captação e reserva de água no município. Segundo o que foi apresentado como justificativa, a aquisição de macros medidores se deve “à demanda de aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, visando garantir o uso sustentável da água e promovera eficiência na sua distribuição, objetivando a diminuição de perdas dos sistemas”.