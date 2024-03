O concurso, que acontece de 5 a 28 de abril, reunirá bares locais na disputa pelo título de "Melhor Boteco"

publicado em 22/03/2024

Maior competição de cozinha raiz do país reunirá bares da região na busca pelo título de "Melhor Boteco" (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Comida di Buteco, uma das competições gastronômicas mais saborosas e amigáveis do Brasil, está de volta e promete agitar toda a região. O concurso, que acontece de 5 a 28 de abril, reunirá bares locais na disputa pelo título de "Melhor Boteco".

Neste ano, a competição chega à sua 24ª edição nacional e à 14ª edição regional, com o tema "Somos todos buteco", reforçando o boteco como um espaço fundamental da sociabilidade brasileira e celebrando a "cultura de buteco". Mais de 1.100 botecos de norte a sul do país participarão da eleição.

Na edição regional de 2024, participarão bares de três cidades: Rio Preto, Mirassol e Bady Bassitt. Os estabelecimentos e os petiscos concorrentes serão anunciados em um evento para a imprensa e convidados no próximo dia 20 de março.

Os patrocinadores oficiais do evento são Santander Getnet, Coca-Cola e Seara, e a cerveja oficial será a Eisebahn. O concurso conta também com o apoio de Amstel, Piraquê, McCain, ZeroCal, Chandon, Sympla, Acirp, Rádio CBN Grandes Lagos, J. Silva Painés, TV TEM, jornal Diário da Região, Neooh e Boxnet.

Desde 2016, o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira é regional, com votação feita pelo público e jurados locais. Os vencedores de cada circuito são avaliados por um novo corpo de jurados para eleger o "Melhor Boteco do Brasil", revelado em uma festa em São Paulo, capital, no mês de julho.