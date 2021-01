Desafio passa pela expansão do Barretos Country Thermas Park, único parque aquático de águas quentes com temática country do Brasil

publicado em 19/01/2021

Empresa planeja expandir Barretos Country de 72 para 500 apartamentos até 2025 (Foto: Divulgação)

Conhecida internacionalmente pela sua tradicional Festa de Peão, Barretos caminha para se tornar um destino atraente não apenas para os amantes de montarias e música sertaneja, mas para turistas em busca de diversão em águas quentes.O desafio passa pela expansão do Barretos Country Thermas Park, complexo de resort e parque aquático - único com temática country do país - e que há três anos foi adquirido pelo GR Group, uma das maiores companhias de turismo do Brasil.No masterplan da empresa para o Barretos Country está um salto de 72 para 500 apartamentos até 2025, o que ampliará a capacidade inicial de 210 hóspedes do resort para 1,8 mil hóspedes.O complexo hoje possui 70 unidades no formato horizontal, além da primeira torre vertical com 74 unidades, entregue em dezembro de 2019. Para julho deste ano, está prevista a inauguração da segunda torre, com entrega de mais 74 apartamentos, totalizando 218.“Chegamos em 2018 com objetivo de desenvolver Barretos como destino de férias para além da festa do peão e construir um calendário anual para o turismo na cidade, não só durante as duas semanas da festa”, diz Rodolfo Rezende, vice-presidente de Marketing e Vendas do GR Group.Barretos recebe, anualmente, em média, 1 milhão de visitantes, dos quais 80% correspondem à festa do peão. A ideia do Barretos Country, após sua expansão, é triplicar o número de passantes na cidade por ano - hoje o complexo registra um fluxo de 550 mil pessoas por ano, considerando os hóspedes do resort e o fluxo no parque aquático, ao qual os turistas podem ter acesso pelo modelo day-use.O otimismo com o desenvolvimento de Barretos como um destino de férias para o ano inteiro se deve também às próprias características do Barretos Country, que tem suas atrações voltadas para o lazer e o entretenimento familiar. A fazendinha, por exemplo, é uma das mais visitadas, sendo um sucesso entre as crianças.“O Barretos Country se beneficia muito do turismo de curta distância, que é uma realidade hoje, mas acreditamos que continuará crescendo em um cenário pós-pandemia. E a maioria de nossos visitantes vem de São Paulo, para quem esse contato mais próximo com os animais, com a vida na fazenda, costuma ser um atrativo a mais”, afirma Rodolfo Rezende.Rodolfo também destaca a segurança do empreendimento para quem quer investir em férias e em uma segunda residência. “Nosso resort também opera no sistema de multipropriedade, ou seja, o investidor adquire uma fração do apartamento e ele pode tanto utilizar algumas semanas no ano como ‘casa de férias’ para ele e sua família, quanto disponibilizar o apartamento no pool de locação do hotel. Essa é uma forma inteligente de se tirar férias com garantia e qualidade”, diz Rodolfo.O sistema de compartilhamento, já bastante maduro na América do Norte e Central, chegou ao Brasil há apenas dez anos e vem crescendo exponencialmente desde então. “E o nosso grupo é hoje um dos principais players desse setor no Brasil. Atuamos nesse mercado desde o seu início, com 17 empreendimentos já entregues de Norte a Sul do Brasil. Temos solidez e expertise”, destaca o vice-presidente de Marketing e Vendas do GR Group.Sediado em Goiânia, o grupo começou sua história focado em destinos turísticos. Os primeiros empreendimentos foram em Caldas Novas e Rio Quente. E agora, com uma visão de negócios afiada, pretende repetir o sucesso no noroeste paulista.Barretos está a 50 quilômetros de Olímpia, cidade já nacionalmente conhecida pelo turismo de águas quentes, com quase 3 milhões de visitantes por ano. O GR Group chegou na cidade em 2010, onde idealizou o Wyndham Olímpia Royal Hotels, atualmente o maior resort do país, com 960 apartamentos. O objetivo, segundo Rodolfo Rezende, é repetir o sucesso da dobradinha Caldas Novas-Rio Quente, colocando Barretos-Olímpia na rota do turismo na região. A expansão da rede hoteleira de Barretos amplia a possibilidade de receber grande parte dessa demanda gerada por Olímpia.“É uma viagem de cerca de meia hora de carro. São duas cidades próximas e com características semelhantes em relação ao turismo termal. Enxergamos para Barretos e Olímpia algo parecido com o que aconteceu com a dobradinha Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás. E quem ganha é o turista, que passa a ter mais de uma opção de passeio”, diz.