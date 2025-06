As empresas de Votuporanga seguem com dificuldades para contratar trabalhadores, e o problema parece se agravar com o passar do tempo

publicado em 07/06/2025

Empresas e indústrias de Votuporanga seguem em busca de trabalhadores, mas encontram dificuldades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

As empresas de Votuporanga seguem com dificuldades para contratar trabalhadores, e o problema parece se agravar com o passar do tempo. A Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) observa que a questão é mundial e, no momento, não existem perspectivas tão grandes de melhora.

Somente nesta semana, a cidade tem mais de 100 vagas de emprego. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 13 vagas de trabalho: costureira, vendedor externo, auxiliar de produção, operador de caixa, auxiliar de açougue, zelador (a), auxiliar de padaria, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza e copa, recepcionista, consultor de vendas e mecânico de automóveis.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.

A ACV tem 18 oportunidades disponíveis: agente comercial, ajudante geral, auxiliar administrativa com perfil para subgerente, auxiliar de dentista, consultor de viagens, costureira (máquinas overloque), entregador, estoquista, instalador (acessórios para caminhão), operador de telemarketing, organizador, professor de língua inglesa, tapeceiro (para acessórios de caminhão), vendedor (a) – segmento educacional, vendedor (a) – segmento móveis, vendedora – segmento loja de roupas, vendedora – segmento ótica e vendedora – segmento calçados.

Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.