Proposta pretendia obrigar a substituição de carne por outros produtos em restaurantes e refeitórios de órgãos públicos do Estado

publicado em 20/01/2018

O Projeto de Lei 87/2016, que pretendia instituir o programa “Segunda sem Carne”, foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin. A proposta obrigaria a substituição de carne por outros produtos toda segunda-feira, em restaurantes e refeitórios de órgãos públicos do Estado.

Alckmin já havia comentado, no início de janeiro, que o projeto era inconstitucional, pois a implantação de programas no Estado é atribuição do poder Executivo.

O governador destacou que medidas dessa natureza demandam mudança de cultura e não se dão por intervencionismo do Estado.

“Embora bem intencionado, o projeto é equivocado, pois cerceia o direito das pessoas e desconsidera a capacidade que elas têm de tomar decisões sobre sua própria alimentação”, afirmou o governador, em entrevista ao Canal Rural, na manhã do dia 2 de janeiro.

O veto publicado nesta sexta-feira (19) cita que a proposta fere também o direito à liberdade, garantido na Constituição Federal.

Voluntariamente, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, desde 2015, não serve carne por um dia da semana em três unidades do Programa Bom Prato.

O projeto é uma parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e as entidades gestoras dos restaurantes. Já a Secretaria da Administração Penitenciária manifestou interesse em iniciar proposta semelhante em caráter experimental, intitulada de “Um Dia Sem Carne”, sem dia específico para iniciar tal medida.