Carnaval de Votuporanga, traz também Lauana Prado, Leo Santana, Wesley Safadão, Dennis e outros grandes nomes da música

publicado em 31/10/2025

Foto: Divulgação

O Oba Festival anuncia Claudia Leitte entre as principais atrações da edição 2026, que será realizada de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga.

Reconhecido por transformar o interior paulista em um dos principais destinos carnavalescos do país, o festival traz a cantora para sua única apresentação fora de Salvador durante o próximo carnaval, e completa o line-up com Lauana Prado. Com elas, o evento confirma um dos maiores times musicais do carnaval fora do eixo tradicional.

O anúncio reforça a consolidação do festival como referência nacional. “Trazer grandes nomes em pleno carnaval é um desafio para qualquer evento fora dos grandes circuitos de Salvador, Recife ou Rio de Janeiro. As agendas dos artistas são extremamente disputadas, mas o Oba já conquistou um espaço de respeito e admiração entre o público e os artistas, o que torna possível montarmos um line-up deste porte”, afirma Edilberto Fiorentino (Caskinha), um dos organizadores do evento.

Além de Claudia Leitte, que promete transformar o palco do Oba em um verdadeiro trio elétrico com os grandes sucessos que marcaram gerações, e de Lauana Prado, uma das vozes femininas mais potentes do sertanejo atual, o Oba 2026 já havia confirmado Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Dennis, Turma do Pagode, Kamisa 10 e MC Hariel.

Com essa mistura de ritmos, do axé ao pagode, do eletrônico ao sertanejo, o Oba Festival reforça sua identidade oferecendo experiências completas para todos os públicos. Para 2026, várias mudanças já foram anunciadas, e uma delas é o início da programação mais cedo, a partir das 17 horas, ampliando o tempo de diversão e vivência de cada show.

A estrutura ganha novos espaços para o público aproveitar:

Front Stage, com open bar completo, tirolesa sobre a pista, food trucks, banheiros exclusivos e Tenda Universitária Corote com DJs, games e ativações;

Camarote Lounge, com bar exclusivo (vendas à parte);

Camarote Premium (Café), que oferece a experiência mais completa do evento, com open bar premium, open food com cardápio variado, visão privilegiada do palco, ambiente elegante, atendimento VIP, acesso ao Front Stage e pista eletrônica exclusiva com DJs residentes.