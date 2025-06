Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/06/2025

Valter Lopes, 71 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na sexta-feira (30), o corretor de imóveis Valter Lopes, aos 71 anos, vítima de choque distributivo. Valter residia na região Central de Votuporanga. Deixa os filhos Júlio César da Silva Lopes e Luís Fernando da Silva Reis Lopes, as noras Natalia da Silva Reis Lopes e Daniele da Silva Oliveira, a neta Analu, além de demais amigos e familiares.