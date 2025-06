Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/06/2025

Marisa da Silva Ramos Valle, 83 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (3), a professora Marisa da Silva Ramos Valle, aos 83 anos, vítima de choque séptico. Marisa residia na região central de Álvares Florence. Deixa o esposo Nelson do Valle, os filhos Nelma Rita do Valle Silva, Márcia Maria do Valle Borges e Ricardo Fernando Valle, os netos Antônio do Valle, Guilherme do Valle, Gabriela do Valle, Maria Luiza do Valle, Thiago do Valle e Isabela do Valle, além de demais amigos e familiares.