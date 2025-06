Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/06/2025

Maria de Lourdes Alves Ferreira, 72 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no domingo (15), Maria de Lourdes Alves Ferreira, aos 72 anos, vítima de choque séptico. Maria de Lourdes residia no bairro Cecap I. Deixa os filhos Deivis Júnior dos Santos (em memória), Rosangela M. dos Santos (em memória), Antônio Eduardo Ferreira dos Santos, Elisangela Maria dos Santos, Lucas Alves Ferreira, Andréia Maria dos Santos Reis e Rogério Alicio dos Santos, além de netos, bisnetos, demais amigos e familiares.