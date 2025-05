Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/05/2025

alter Alexandre de Freitas, 76 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (13), Walter Alexandre de Freitas, aos 76 anos, vítima de acidente vascular cerebral. Walter era carinhosamente conhecido como “Walter Torneiro”, residia no bairro Cohab 5 em Valentim Gentil. Deixa a esposa Vilma de Fátima Menezes de Freitas, as filhas Júlia Menezes de Freitas e Priscila Menezes de Freitas, o neto Gabriel, além de demais amigos e familiares.O sepultamento ocorre nesta quarta-feira (14), às 17h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.