Confira os detalhes sobre velório e sepultamento

publicado em 30/05/2025

Falece Valter Lopes aos 71 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Valter Lopes, ocorrido nesta sexta-feira, dia 30 de maio, aos 71 anos. Valter, carinhosamente conhecido como Valtinho, era figura muito querida em Votuporanga. Atuou por muitos anos como vendedor na Faria Veículos, e mais recentemente, mesmo aposentado, trabalhava como corretor de imóveis.Ele deixa a esposa Dulcinéia da Silva, os filhos Luis Fernando e Julio César, e a amada netinha Analú da Silva Reis Lopes, além de inúmeros amigos e familiares que sentem profundamente sua partida. O velório será realizado a partir das 6h deste sábado (31), no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento ocorrerá às 15h, no Cemitério Municipal.