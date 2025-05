Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/05/2025

José Pereira do Nascimento, 89 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (10), o Funileiro José Pereira do Nascimento, aos 89 anos, vítima de traumatismo cranoencefálico. José Pereira residia no bairro Pozzobon. Deixa a esposa Adelinda Garofano Padilha, o filho Reginaldo Pereira do Nascimento o neto Leandro Giovanini do Nascimento os enteados Guilherme Padilha dos Santos e Juliana Padilha dos Santos Lenarduzzi, além de demais amigos e familiares.