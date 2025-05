Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/05/2025

João Tenório Cavalcante Filho, 75 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (7), João Tenório Cavalcante Filho, aos 75 anos, vítima de parada cardiorespiratória. João Tenório residia em Tanabi. Deixa inúmeros amigos e familiares.

