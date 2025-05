Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/05/2025

Cecilia Citenita de Queiroz Grillo, 87 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na sexta-feira (9), Cecilia Citenita de Queiroz Grillo, aos 87 anos, vítima de sepse grave com choque séptico. Cecilia residia no bairro Cidade Nova. Deixa os filhos Walter Luiz Grillo, Marcia Cristina Grillo e Marta Regina Grillo, os netos Laura e Vinicius e a bisneta Emanuele, além de demais amigos e familiares.