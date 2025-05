Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 05/05/2025

Antônio Luiz de Oliveira, 66 anos

Faleceu no sábado (3), Antônio Luiz de Oliveira, aos 66 anos. Antônio Luiz era carinhosamente conhecido como Tõe Sassá e Tõe Saqueiro. Residia em Cardoso. Antônio deixa a família e um grande números de amigos na cidade.