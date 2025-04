Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/04/2025

Umbelina Rosa Neves Garcia, 85 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no domingo (20), Umbelina Rosa Neves Garcia, aos 85 anos, vítima de síndrome respiratória aguda. Umbelina residia no bairro Pozzobon. Deixa os filhos Dionísio Garcia e Conceição Aparecida Garcia Lopes, os netos Daniel, Janaina, Josiane, Bruno e Aline, os bisnetos Rafael, Helena e Luiza, além de demais amigos e familiares.