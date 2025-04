Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/04/2025

Joaquim Martins de Oliveira, 90 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (5), o Professor Universitário Joaquim Martins de Oliveira, aos 90 anos, Vítima de complicações de Alzheimer. Joaquim residia no bairro Chácara Aviação. Deixa os filhos Álvaro Luís (Jalão), Mara Lúcia, André Luís (Jalinho), os netos Mariana, Álvaro José, Gabriel, Pedro e Ana Luíza, os bisnetos Ana Beatriz, Israel, Luíza, Eduardo e Bianca, além de demais amigos e familiares.