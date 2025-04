Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/04/2025

José Luiz Iaia, 90 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu neste domingo (6), o ex-assessor de imprensa da Câmara Municipal de Votuporanga, José Luiz Iaia, aos 90 anos. Vítima de sepse do foco pulmonar e pneumonia. José Luiz deixa os filhos Maria Cristina dos Santos Iaia, Douglas dos Santos Iaia, Erika dos Santos Iaia, o neto Thiago dos Santos Iaia Pereira, além de demais amigos e familiares.O velório aconteceu nesta segunda-feira (7), no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorreu às 10h no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.