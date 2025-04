Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 31/03/2025

Sr. Odair Meato (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu neste sábado (29), o Sr. Odair Meato, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Odair residia em Votuporanga. Deixa a esposa Antônia Alcântara Meato, os filhos Janaína de Alcântara Meato Batista e Evandro Alcântara Meato (Em memória), o genro Danilo Batista, o neto Heitor Meato Batista, além de demais amigos e familiares.