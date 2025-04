Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 31/03/2025

Nilza Maria Nogueira Muniz, 84 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu neste domingo (30), a costureira aposentada Nilza Maria Nogueira Muniz, aos 84 anos. Nilza era viúva do saudoso Cascudo, jogador do União Futebol Clube de Valentim Gentil. Nilza residia no bairro Parque das Nações. Deixa os filhos Izael Cristina, Maria José, Fátima Regina, Elisabete Nogueira, Fabiana Nogueira, Silvia Nogueira e Everton Nogueira, além de netos, bisnetos demais amigos e familiares.