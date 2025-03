Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/03/2025

Henrique Oliveira dos Santos, 15 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (27), o jovem Henrique Oliveira dos Santos, aos 15 anos. Henrique morava no bairro Pozzobon. Deixa a mãe Maria Lucivania, o pai Jackson Bispo, além de demais amigos e familiares.