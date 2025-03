Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/03/2025

Carlos Roberto de Paiva, 73 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (25), o motorista Carlos Roberto de Paiva, aos 73 anos, vítima de choque cardiogênico. Carlos residia no bairro Parque Guarani. Deixa a esposa Marlene os filhos Katia de Paiva, Alex Sandro, Adriano, Rafael e Kely, os netos Jéssica, Barbara e Flávio a Bisneta Sophia, além de demais amigos e familiares.