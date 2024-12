Pioneiro no município, ele também foi um dos fundadores do extinto Grupo Disdroga e sócio fundador do Escritório Mercúrio

publicado em 23/12/2024

Foto: A Cidade

Franclin Duarte

Faleceu no domingo (22), aos 86 anos de idade o contabilista e tradicional morador de Votuporanga, Jaime Alvarez Gil, um dos fundadores do Jornal A Cidade. Pioneiro no município, ele também foi um dos fundadores do extinto Grupo Disdroga e sócio fundador do Escritório Mercúrio.

Jaime Gil também tem passagem pela diretoria do Votuporanga Clube e presidiu o Clube dos 40, além de tesoureiro da Votuporanguense. Em 1984 integrou o grupo que fundou o Jornal A Cidade de Votuporanga, capitaneado até a atualidade por João Carlos Ferreira, além de sempre se dedicar às causas sociais.