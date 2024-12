Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/12/2024

Wanderlei Rodrigues da Silva, 75 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu o lavrador aposentado Wanderlei Rodrigues da Silva, aos 75 anos, Wanderlei deixa saudades nos filhos Wagner Rodrigues Jardim e Vanessa Thais Rodrigues, nas netas Camilly Vitória e Isis Rodrigues Jardim, além de demais amigos e familiares.