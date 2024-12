Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 22/12/2024

Foto: Redes sociais

Seu corpo está sendo velado no Velório da funerária Sagrado Coração e o sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Faleceu neste domingo (22) o ex-vice-prefeito e ex-superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti. Muito querido e respeitado em Votuporanga, Bortoloti foi uma figura importante para política local e seu nome está diretamente associado ao desenvolvimento do município.