Ele era proprietário da JF Pneus e Borracharia

publicado em 24/12/2024

João Felipe tinha 63 anos

Na tarde desta quarta-feira, véspera de Natal, faleceu João Felipe Meira, aos 63 anos, em decorrência de um AVC hemorrágico, com morte encefálica. Comerciante dedicado e proprietário da JF Pneus e Borracharia, João Felipe era conhecido por seu bom humor, carisma e generosidade, qualidades que marcaram sua convivência com familiares, amigos e clientes.João Felipe deixa sua esposa, Rosa Helena, e suas filhas, Juliana e Jéssica, além das irmãs Doraide, Maria Helena, Ednamar e Leomar. Ele também era irmão de José Roberto (in memoriam) e filho de Chico e Dorinha da Feira (in memoriam).A família de João Felipe informa que sua partida deixa uma lacuna irreparável nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. João Felipe deixa um legado de trabalho, amizade e saudades eternas.Neste momento de tristeza, prestamos nossas condolências e solidariedade à família e amigos. Que Deus conforte a todos.