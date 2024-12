Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2024

Neuza Valentim Caetano Dourado, aos 71 anos

Faleceu a Sra Neuza Valentim Caetano Dourado, aos 71 anos, Neuza era residente de Cardoso, deixa o esposo Aparecido Donizete Dourado, além de Filhos, netos, demais amigos e familiares.O velório aconteceu neste domingo (15), no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorreu às 11h no Cemitério Municipal de São João do Marinheiro.