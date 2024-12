Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/12/2024

Liliana Antonia Costa da Silva, 46 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (11), a Sra Liliana Antonia Costa da Silva, aos 46 anos. Liliana residia no bairro Parque das Nações. Deixa o esposo além de demais amigos e familiares que tiveram o privilégio de conviver com Liliana.O velório aconteceu nesta quarta-feira (11), no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre nesta quinta-feira (12), às 11h no Cemitério Municipal de Votuporanga.