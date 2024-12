Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2024

Adão Roberto do Nascimento, 56 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu o Sr Adão Roberto do Nascimento, aos 56 anos, carinhosamente conhecido como Beto, Adão é natural de Meridiano, mas era residente em Votuporanga onde deixa saudades nos amigos e familiares.O velório será realizado nesta segunda-feira (16), às 8h no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Votuporanga.