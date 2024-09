Faleceu na tarde da última quinta-feira, (05), na Santa Casa de Votuporanga, aos 89 anos, a senhora Maria Madalena Simão, vítima de pneumonia.

publicado em 06/09/2024

Faleceu na tarde da última quinta-feira, (05), na Santa Casa de Votuporanga, aos 89 anos, a senhora Maria Madalena Simão, vítima de pneumonia.Deixa os filhos, Valdir, Décio, Valéria do Nascimento e Vantuir, além do neto Diogo.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Álvares Florence e será sepultado no Cemitério Municipal de Álvares Florence, nesta sexta-feira, (06) às 15h.