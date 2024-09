Faleceu, na tarde domingo, (15), aos 79 anos, José Venâncio da Silva, vítima de septecemia, na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 17/09/2024

Falece José Venâncio da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, na tarde domingo, (15), aos 79 anos, José Venâncio da Silva, vítima de septecemia, na Santa Casa de Votuporanga.Aposentado, deixa a esposa, Aparecida Perasoli, os irmãos, Luiz Venâncio, Norma, João, Sueli e Ana Maria, além de sobrinhos.Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Álvares, no domingo, (15), e sepultado na manhã de segunda-feira, (16), no Cemitério Municipal de Álvares Florence.