publicado em 01/07/2024

Priscila Dias de Souza, 74 anos (Foto: Redes sociais)

Faleceu nesta segunda-feira (01), a senhora Priscila Dias de Souza, aos 74 anos, Priscila era moradora de Cardoso, filha do saudoso (Zacarias). Deixa uma profunda saudade nos filhos, netos e bisnetos, além de demais amigos e familiaresO velório aconteceu nesta segunda-feira (01) no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Municipal de Cardoso.