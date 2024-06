Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/06/2024

Derosmilda Marques, 78 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (22), a Costureira Derosmilda Marques, aos 78 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Derosmilda residia no bairro Jardim dos Ipes em Valentim Gentil. Deixa os filhos Guiomar, Claudio, Zelhamar,Clodoaldo, Gulamara, Anselmo e Osmar, 16 netos, além de demais amigos e familiares.