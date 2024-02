Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/02/2024

Ricardo Marciano Barreto (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFaleceu nesta segunda-feira (12) Ricardo Marciano Barreto, aos 90 anos de idade. Irmão do saudoso José Marciano, ele deixa filhos, netos, familiares e um extenso círculo de amizades.O corpo de Ricardo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil. O sepultamento será nesta terça-feira (12), às 14h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.