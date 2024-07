Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 25/07/2024

Maria Furlani Scaglia, 86 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na noite desta quarta-feira (24), a senhora Maria Furlani Scaglia, aos 86 anos, vítima de insuficiência respiratória. 'Nia' como era conhecida, foi copeira durante muitos anos do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), ela era moradora do bairro Jardim Marin, em Votuporanga. Ela deixa os filhos José Donizete Scaglia e Rosicler Verônica Scaglia, além de netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (25), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.