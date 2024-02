Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/02/2024

Conceição Aparecida Baio de Souza (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAos 91 anos de idade, faleceu nesta terça-feira (13) Conceição Aparecida Baio de Souza. Ela, que era viúva, deixa os filhos Erenice Venâncio, Avani Venâncio, Cleuza Venâncio e Jair Venâncio (falecido).O corpo de Conceição Aparecida será velado a partir do meio dia, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento ocorre às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.